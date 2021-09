Volley, Italia-Polonia nella semifinale dei Mondiali Under 21. Gli azzurri liquidano anche il Belgio (Di mercoledì 29 settembre 2021) L’Italia affronterà la Polonia nella semifinale dei Mondiali Under 21 di Volley maschile. Gli azzurri, già da ieri certi del primo posto nel Gruppo E, incroceranno i biancorossi, secondi nella Pool F dopo aver perso per 3-1 lo scontro diretto con la Russia oggi pomeriggio. La nostra Nazionale tornerà in scena sabato 2 ottobre (orario da definire) al PalaPirastu di Cagliari, pronta a fronteggiare un avversario decisamente ostico e impegnativo, un ostacolo da superare per raggiungere l’atto conclusivo da disputare eventualmente il giorno seguente contro la vincente di Russia-Argentina (seconda nel girone alle spalle dell’Italia dopo aver regolato la Repubblica Ceca al tie-break). I ragazzi del CT Angiolino Frigoni sono ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 settembre 2021) L’affronterà ladei21 dimaschile. Gli, già da ieri certi del primo posto nel Gruppo E, incroceranno i biancorossi, secondiPool F dopo aver perso per 3-1 lo scontro diretto con la Russia oggi pomeriggio. La nostra Nazionale tornerà in scena sabato 2 ottobre (orario da definire) al PalaPirastu di Cagliari, pronta a fronteggiare un avversario decisamente ostico e impegnativo, un ostacolo da superare per raggiungere l’atto conclusivo da disputare eventualmente il giorno seguente contro la vincente di Russia-Argentina (seconda nel girone alle spalle dell’dopo aver regolato la Repubblica Ceca al tie-break). I ragazzi del CT Angiolino Frigoni sono ...

Advertising

Gazzetta_it : Volano anche le azzurrine! Usa stracciati, l’Italia U18 in finale al Mondiale #volley - sportface2016 : #Volley, #MondialiU21 2021: #Italia ancora imbattuta, #Belgio sconfitto in tre set - zazoomblog : LIVE – Italia-Belgio 1-0 (25-17 0-0): Mondiali U21 2021 volley in DIRETTA - #Italia-Belgio #(25-17 #0-0): - zazoomblog : Volley Italia-Polonia in tv: data orario e diretta streaming semifinale Mondiali U21 2021 - #Volley #Italia-Poloni… - sportface2016 : #Volleyball | Mondiali Under 21 2021, sarà la #Polonia l'avversaria dell'#Italia in semifinale: ecco come vedere la… -