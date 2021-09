Volley, Italia-Polonia in tv: data, orario e diretta streaming semifinale Mondiali U21 2021 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sarà Italia-Polonia una delle due semifinali dei Mondiali Under 21 2021 di Volley maschile: ecco le informazioni per vederla. La squadra Angiolino Frigoni ha condotto fin qui una grande rassegna iridata e vuole ottenere un altro successo per accedere alla finalissima. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione polacca, che finora ha incassato una sola sconfitta. Chi conquisterà il pass per la finale per l’oro? L’appuntamento è per sabato 2 ottobre (orario da definire). Di seguito le informazioni per seguire la partita. IL CALENDARIO DELL’Italia: DATE, ORARI E TV PROGRAMMA: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE GLI AZZURRINI CONVOCATI I GIRONI DELLA SECONDA FASE TABELLONE E ACCOPPIAMENTI SEMIFINALI FORMULA E REGOLAMENTO TUTTI I RISULTATI E LE ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 settembre 2021) Saràuna delle due semifinali deiUnder 21dimaschile: ecco le informazioni per vederla. La squadra Angiolino Frigoni ha condotto fin qui una grande rassegna irie vuole ottenere un altro successo per accedere alla finalissima. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione polacca, che finora ha incassato una sola sconfitta. Chi conquisterà il pass per la finale per l’oro? L’appuntamento è per sabato 2 ottobre (da definire). Di seguito le informazioni per seguire la partita. IL CALENDARIO DELL’: DATE, ORARI E TV PROGRAMMA: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE GLI AZZURRINI CONVOCATI I GIRONI DELLA SECONDA FASE TABELLONE E ACCOPPIAMENTI SEMIFINALI FORMULA E REGOLAMENTO TUTTI I RISULTATI E LE ...

