Volley | Italia a caccia del Mondiale Under 18 | Ituma e compagne per l’apoteosi | la Russia è l’ultimo ostacolo

L'Italia sta giganteggiando ai Mondiali Under 18 di Volley femminile e stanotte (ore 03.00 Italiane) affronterà la Russia nell'attesissima Finale. Per la quarta volta consecutiva, la nostra Nazionale disputerà l'atto conclusivo della rassegna iridata: vittorie nel 2015 (3-0 agli USA) e nel 2017 (3-1 alla Repubblica Dominicana), sconfitta al tie-break contro gli USA nel 2019. Le ragazze del CT Marco Mencarelli, un vero e proprio Guru del settore giovanile, inseguono il terzo sigillo della storia per completare una cavalcata semplicemente trionfale: sette vittorie in altrettante partite disputate, un solo set lasciato per strada (contro l'Egitto nella fase a gironi), travolgenti prestazioni contro Canada, Romania, USA nella fase a eliminazione diretta dopo aver demolito la Turchia e la Repubblica

