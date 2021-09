Volley femminile, Italia in finale ai Mondiali U18! Ituma sontuosa, Usa demoliti 3-0! (Di mercoledì 29 settembre 2021) E’ poker di finali consecutive per l’Italia di Marco Mencarelli che, dal 2015, non manca mai all’appuntamento con l’atto conclusivo del Mondiale Under 18. Stavolta c’era un motivo in più per vincere la semifinale contro gli Usa che sono stati l’unica squadra, negli ultimi sei anni, a battere l’Italia in questa manifestazione, nella finale del 2019, al tie break. PROGRAMMA finale Italia-RUSSIA: ORARIO, TV, PROGRAMMA, STREAMING Stavolta è andata diversamente e l’Italia, a Durango, in Messico, ha travolto con un secco 3-0 (25-23, 25-18, 25-22) la formazione a Stelle e Strisce e i parziali, a parte il primo, non rendono l’idea dell’andamento di un match che le azzurre hanno dominato, subendo però in tutti e tre i parziali dei break pesanti sotto la pressione della battuta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 settembre 2021) E’ poker di finali consecutive per l’di Marco Mencarelli che, dal 2015, non manca mai all’appuntamento con l’atto conclusivo del Mondiale Under 18. Stavolta c’era un motivo in più per vincere la semicontro gli Usa che sono stati l’unica squadra, negli ultimi sei anni, a battere l’in questa manifestazione, nelladel 2019, al tie break. PROGRAMMA-RUSSIA: ORARIO, TV, PROGRAMMA, STREAMING Stavolta è andata diversamente e l’, a Durango, in Messico, ha travolto con un secco 3-0 (25-23, 25-18, 25-22) la formazione a Stelle e Strisce e i parziali, a parte il primo, non rendono l’idea dell’andamento di un match che le azzurre hanno dominato, subendo però in tutti e tre i parziali dei break pesanti sotto la pressione della battuta ...

Advertising

LegaVolleyFem : ?????? ?? LA #PALLAVOLO ITALIANA DUE VOLTE SUL TETTO D' #EUROPA!!! Dopo l'Oro femminile delle ragazze di Mazzanti, arri… - andreapezzi : I migliori nel calcio. I migliori del volley maschile e femminile. I più veloci del mondo. Quelli che saltano più in alto. ?????????? - Tgyou24 : Continua la campagna di rafforzamento della DP Noleggi SG Volley per rafforzare la rosa che prenderà parte al pross… - ematr_86 : #Under18 #volley femminile in finale contro la Russia ai Mondiali di Durango @Federvolley #ItaliaTeam dear @UEFA I… - news_rimini : Rubicone in Volley pronta al via ai Campionati Femminile e Maschile -