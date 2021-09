Volevano uccidere il premier olandese Rutte (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il leader di un micropartito di ispirazione islamista, già militante di PVV, la formazione sovranista guidato da Geert Wilders, voleva uccidere il primo ministro più longevo in Europa dopo Angela Merkel. La polizia olandese ha arrestato Arnoud van Doorn, segretario del Partito dell’Unità dell’Aia e consigliere comunale della capitale dei Paesi Bassi. I servizi di sicurezza del Regno erano già in allerta da alcuni giorni, per il timore che Rutte - dopo sei mesi dalle elezioni ancora alle prese con la difficile formazione di un nuovo governo - potesse essere nel mirino di gruppi terroristici o bande criminali. La violenza nei Paesi Bassi è in aumento già da alcuni mesi, soprattutto a causa della mafia di origine marocchina che ha fatto schizzare il tasso di omicidi e aggressioni in tutto il paese. L’omicidio del popolare giornalista ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il leader di un micropartito di ispirazione islamista, già militante di PVV, la formazione sovranista guidato da Geert Wilders, volevail primo ministro più longevo in Europa dopo Angela Merkel. La poliziaha arrestato Arnoud van Doorn, segretario del Partito dell’Unità dell’Aia e consigliere comunale della capitale dei Paesi Bassi. I servizi di sicurezza del Regno erano già in allerta da alcuni giorni, per il timore che- dopo sei mesi dalle elezioni ancora alle prese con la difficile formazione di un nuovo governo - potesse essere nel mirino di gruppi terroristici o bande criminali. La violenza nei Paesi Bassi è in aumento già da alcuni mesi, soprattutto a causa della mafia di origine marocchina che ha fatto schizzare il tasso di omicidi e aggressioni in tutto il paese. L’omicidio del popolare giornalista ...

Advertising

HuffPostItalia : Volevano uccidere il premier olandese Rutte - mentinfuga : #Trump e #Pompeo volevano rapire e uccidere Julian Assange - tinas48 : RT @francofontana43: Stati canaglia (Usa) Trump e Pompeo volevano rapire e uccidere Assange. La rivelazione dalle testimonianze di 30 ex fu… - BenjaminW1892 : RT @francofontana43: Stati canaglia (Usa) Trump e Pompeo volevano rapire e uccidere Assange. La rivelazione dalle testimonianze di 30 ex fu… - marina_catucci : RT @francofontana43: Stati canaglia (Usa) Trump e Pompeo volevano rapire e uccidere Assange. La rivelazione dalle testimonianze di 30 ex fu… -