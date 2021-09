Voglia di vacanza? Il Ministero della Salute apre a sei mete extra UE (Di mercoledì 29 settembre 2021) , ma imponendo una serie di controlli sia in uscita che in entrata L’epidemia di Coronavirus ha letteralmente annullato qualsiasi forma di intrattenimento e anche le tanto amate vacanze hanno subito un drastico arresto. Se nel corso dell’estate gli italiano hanno goduto di qualche settimana di ferie, o hanno sicuramente fatto, nella maggior parte dei casi, in Italia, mentre penalizzate sono state le mete turistiche fuori dall0Unione Europea. Grazie alla massiccia campagna vaccinale, che si sta compiendo in Italia e in molti paesi del mondo, si sta lentamente tornando alla normalità, ma i viaggi all’estero, soprattutto nelle mete al di fuori dell’UE erano ancora considerate pericolose. Ieri, il ministro Roberto Speranza ha firmato una ordinanza in cui istituisce corridoi turistici Covid-free per raggiungere mete che si trovano fuori ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 29 settembre 2021) , ma imponendo una serie di controlli sia in uscita che in entrata L’epidemia di Coronavirus ha letteralmente annullato qualsiasi forma di intrattenimento e anche le tanto amate vacanze hanno subito un drastico arresto. Se nel corso dell’estate gli italiano hanno goduto di qualche settimana di ferie, o hanno sicuramente fatto, nella maggior parte dei casi, in Italia, mentre penalizzate sono state leturistiche fuori dall0Unione Europea. Grazie alla massiccia campagna vaccinale, che si sta compiendo in Italia e in molti paesi del mondo, si sta lentamente tornando alla normalità, ma i viaggi all’estero, soprattutto nelleal di fuori dell’UE erano ancora considerate pericolose. Ieri, il ministro Roberto Speranza ha firmato una ordinanza in cui istituisce corridoi turistici Covid-free per raggiungereche si trovano fuori ...

