Voghera | la chat della sindaca con gli assessori | “Il marocchino che chiedeva l’elemosina è annegato?”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Continua a far discutere laWhatsApp usata dallae dagli altri membrigiunta di, a due mesi dall’uccisione di Youns El Boussettaoui da parte dell’assessore alla Sicurezzacittà Massimo Adriatici. In alcuni nuovi screenshotdiffusi online, vengono mostrati messaggi in cui glie la stessasi lasciano andare ad altre battute di dubbio gusto su questioni di ordine pubblico. “Ma in tutto ciò ilcheelemosina è?”, chiede direttamente laPaola Garlaschelli in uno dei messaggi, dopo i tentativi di prendere le distanze da altre conversazioni pubblicate nelle scorse settimane, in ...