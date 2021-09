Visite fiscali: dalle fonti normative, al funzionamento, dalle fasce di reperibilità al ruolo del Dirigente. Il FOCUS (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il tema delle Visite fiscali è sempre stato fonte di dibattito, dentro e fuori il mondo della scuola, in relazione ai cosiddetti “assenteisti” e “furbetti del weekend” del pubblico impiego. Partiamo anzitutto dal definire di cosa si tratta: per visita fiscale si intende l’accertamento medico eseguito dal medico fiscale, inviato dall’INPS, su richiesta della scuola di servizio del dipendente, per verificare la presenza del lavoratore ammalato presso la residenza dichiarata e lo stato di malattia attestato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il tema delleè sempre stato fonte di dibattito, dentro e fuori il mondo della scuola, in relazione ai cosiddetti “assenteisti” e “furbetti del weekend” del pubblico impiego. Partiamo anzitutto dal definire di cosa si tratta: per visita fiscale si intende l’accertamento medico eseguito dal medico fiscale, inviato dall’INPS, su richiesta della scuola di servizio del dipendente, per verificare la presenza del lavoratore ammalato presso la residenza dichiarata e lo stato di malattia attestato. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Visite fiscali: dalle fonti normative, al funzionamento, dalle fasce di reperibilità al ruolo del Dirigente. Il FOC… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Chi ha la Legge 104 non rischia le visite fiscali in questi casi - Proiezion… - Danidan22126347 : Invito @INPS_it a verificare con visite fiscali le innumerevoli persone che da settembre sono in malattia (spesso f… - AdolfoTasinato : @metaanto La paralisi del Paese anche perché sarebbe impossibile fare le visite fiscali sia per mancanza di medici… - NelAlici : @Daniela192601 I datori di lavoro manderebbero visite fiscali e rischiereste tu e il mmg????? -