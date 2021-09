Virus in Campania | 316 positivi e 16 morti | il bollettino di oggi

Advertising

Tgyou24 : Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 222 Test: 18.799 Deceduti:… - Peppe_FN : I casi rispetto a ieri in Campania sono -96 Ieri 282 oggi 176 -1 ricoverati,+1 in T.I,414 guariti,-244 in I.D,+12.2… - Tgyou24 : Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 282 Test: 18.048 Deceduti:… - dldlcn3 : @MarcelloLyotard - Tgyou24 : Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 342 Test: 18.343 Deceduti:… -

Ultime Notizie dalla rete : Virus Campania

Aumentano i nuovi positivi e cresce la curva dei contagi da in. Numeri alla mano, oggi ilfa registrare 316 positivi su 17.150 tamponi esaminati , 94 in più di ieri con 1.649 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo l'1,...Insono 19 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 241 quelli nei reparti di ... Il calo è del 10% sia per le infezioni sia per il numero di vittime del. In Europa però il ...Nelle ultime 24 ore, secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione, sono 316 i casi positivi al Covid su 17.150 test esaminati. Il totale è di 16 persone morte. Torna a salire, in Campania, l'indic ...Covid, i sintomi da monitorare. Il bollettino di ieri ha fatto registrare 2.985 nuovi positivi (contro i 1.772 del giorno prima) e 65 decessi. PUGLIA Sono stati registrati 125 nuovi casi positivi al C ...