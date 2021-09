Violazioni alle norme in materia venatoria: sequestrato richiamo acustico (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLacedonia (Av) – I Carabinieri della Stazione di Lacedonia, a seguito di segnalazione da parte del proprietario di un fondo agricolo, hanno sequestrato un richiamo acustico a funzionamento meccanico, vietato dalla normativa vigente, utilizzato per la cattura di avifauna protetta. Il congegno è stato sottoposto a sequestro e, configurandosi la violazione alle “norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” previste dalla Legge 157/1992, è stata notiziata la Procura della Repubblica di Avellino del reato commesso da parte di ignoti. Sono in corso indagini tese all’individuazione dei responsabili. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLacedonia (Av) – I Carabinieri della Stazione di Lacedonia, a seguito di segnalazione da parte del proprietario di un fondo agricolo, hannouna funzionamento meccanico, vietato dalla normativa vigente, utilizzato per la cattura di avifauna protetta. Il congegno è stato sottoposto a sequestro e, configurandosi la violazioneper la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” previste dalla Legge 157/1992, è stata notiziata la Procura della Repubblica di Avellino del reato commesso da parte di ignoti. Sono in corso indagini tese all’individuazione dei responsabili. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Violazioni alle norme in materia venatoria: sequestrato richiamo acustico ** - bassairpinia : LACEDONIA (AV) - VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA VENATORIA: I CARABINIERI SEQUESTRANO UN RICHIAMO ACUSTICO PER LA… - ptvtelenostra : LACEDONIA, VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA VENATORIA: SEQUESTRATO RICHIAMO ACUSTICO PER LA CATTURA DI UCCELLI -… - irpiniatimes1 : VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA VENATORIA: I CARABINIERI SEQUESTRANO UN RICHIAMO ACUSTICO PER LA CATTURA DI UCCELLI - SAIBI2001 : Fulci ha ricordato come il popolo #siriano continui a subire gravi e sistematiche #violazioni dei diritti umani e h… -