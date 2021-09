Viñales salta il GP delle Americhe L' Aprilia | ' La perdita del cugino ricordo troppo vicino'

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Mavericknon sarà al via nel GPche si correrà in questo weekend sul circuito di Austin in Texas. Lo ha comunicato l'che ha specificato come la decisione sia ...

