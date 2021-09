Vigilia del voto shock a Monteforte Irpino, Giordano minacciato di morte (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMonteforte Irpino (Av) – “Sei un uomo morto che cammina“. Una Vigilia al voto shock accaduta a Monteforte Irpino. Nel mirino il sindaco uscente, Costantino Giordano. Un proiettile, un santino elettorale con la sua testa mozzata e la scritta inquietante. E’ questo il contenuto della lettera inviata a Giordano. La lettera è arrivata in tarda mattinata presso il municipio di Monteforte, custodita in una busta chiusa dove all’esterno era scritto il nome del destinatario, appunto Giordano. Quest’ultimo ha già sporto denuncia presso la caserma dei carabinieri di Avellino, che hanno già avviato le indagini. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – “Sei un uomo morto che cammina“. Unaalaccaduta a. Nel mirino il sindaco uscente, Costantino. Un proiettile, un santino elettorale con la sua testa mozzata e la scritta inquietante. E’ questo il contenuto della lettera inviata a. La lettera è arrivata in tarda mattinata presso il municipio di, custodita in una busta chiusa dove all’esterno era scritto il nome del destinatario, appunto. Quest’ultimo ha già sporto denuncia presso la caserma dei carabinieri di Avellino, che hanno già avviato le indagini. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

