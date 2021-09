Video l’Eredità 29 settembre 2021: Francesca di San Fiorano (Di mercoledì 29 settembre 2021) l’Eredità di mercoledì 29 settembre 2021. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campionessa del programma, è Francesca di San Fiorano (Lodi). Francesca lavora a Milano come assistente di direzione. Ha due nipotini che adora. Al suo primo tentativo non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo alcun dimezzamento, valeva addirittura 180.000 euro! Peccato, riproverà domani! Trovate il Video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A seguire la soluzione del gioco ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 29 settembre 2021)di mercoledì 29. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campionessa del programma, èdi San(Lodi).lavora a Milano come assistente di direzione. Ha due nipotini che adora. Al suo primo tentativo non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo alcun dimezzamento, valeva addirittura 180.000 euro! Peccato, riproverà domani! Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A seguire la soluzione del gioco ...

