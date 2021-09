VIDEO Juventus-Chelsea 1-0 | highlights | gol e sintesi | decisivo Federico Chiesa all’Allianz Stadium

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Missione compiuta per la. La Vecchia Signora si è imposta per 1-0 contro ilnel secondo incontro del Gruppo H di Champions League. I bianconeri allenati da Massimiliano Allegri hanno vinto con il punteggio di 1-0 grazie alla rete dial 46?, su assist diBernardeschi. Un successo importante che proietta i bianconeri a punteggio pieno nel raggruppamento con sei punti, dando seguito alla vittoria esterna dell’esordio contro il Malmö. Grande prestazione di, giocatore in grado di fare la differenza a questi livelli, come è stato dimostrato nella serata di Torino. Di seguito glidi: GLI ...

Cuadrado : Mercoledì sarà un'altra grande notte di #ChampionsLeague! Juventus-Chelsea è su Prime Video: non prendete impegni!… - GiovaAlbanese : La #Juventus è arrivata allo Stadium #JuveChelsea #UCL @Gazzetta_it

Thomas Tuchel Dove vederla in tv e diretta streaming La partita delle 21 di Torino trae Chelsea sarà visibili in esclusiva in streaming su Amazon PrimeDiretta/Chelsea (risultato 1 - 0) streaminge tv: la sblocca Chiesa! SUSO CALCIA ALTO Il VAR controlla un contatto sospetto in area tra Diego Carlos e Lukebakio, ma alla fine non ...Highlights Juventus Chelsea, seconda giornata della Champions League con i Allegri alla ricerca di una vittoria europea interna.Vediamo il Video di Juventus Chelsea, risultato, gol e highlights della partita di Champions League di mercoledì 29 settembre alle ore 21:00.