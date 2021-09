VIDEO Italia-Usa 3-0 | Mondiali U18 volley donne | highlights e sintesi Ituma devastante

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 settembre 2021) L’di Marco Mencarelli non sbaglia un colpo e centra la quarta finale consecutiva aiUnder 18 difemminile, imponendosi per 3-0 in semifinale sugli Stati Uniti con i parziali di 25-23, 25-18 e 25-22. Le Azzurrine se la vedranno nell’atto conclusivo con la Russia nella nottena (ore 3) tra mercoledì 29 e giovedì 30 settembre. Juliatop scorer del match per l’con all’attivo 22 punti, 13 punti per Viscioni e 8 per Acciarri. In casa Usa l’unica in doppia cifra è la banda Wucherer con 15 punti. Di seguito ilcon glidella semifinale trae Stati Uniti, valida per i CampionatiUnder 18 difemminile:...