VIDEO Champions League, Real Madrid-Sheriff: gli highlights della sconfitta Blanca (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il Real Madrid cade con lo Sheriff nella seconda partita del girone di Champions League. Guarda gli highlights del match Leggi su mediagol (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ilcade con lonella seconda partita del girone di. Guarda glidel match

Advertising

acmilan : We are back in the #UCL. We are #BackHome, together. ???? Siamo tornati in Champions. Siamo tornati a casa, insieme… - acmilan : A collection of the best #UCL moments experienced at home, to get in the mood for tomorrow night ?? Per celebrare i… - AntoVitiello : ?? 2778 giorni dopo... Torna la #Champions a #SanSiro #MilanAtleticoMadrid - Rossonerosemper : Dopo che mi han segnalato il video mi sento in dovere di rispondere al direttore @mauro_suma. L'appunto non era a… - nonmolare : RT @LupoTVofficial: LUPO FC DIVISION 10 CHAMPIONS #FIFA22 Pro Clubs ???? DAJE ROMA! ?? @sonoftotti @ivano_cardone @pure_romanista @JMack… -