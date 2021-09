Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2021 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 settembre 2021)DEL 29 SETTEMBREORE 20.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULL’AUTOSTRADA-TARQUINIA, SONO TERMINATE LE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO DEL MEZZO PESANTE DEI VIGILI DEL FUOCO, RESTA CHIUSO IL TRATTO TRA SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA SUD, PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO DEI LUOGHI USCITE OBBLIGATORIE: PER IL TRAFFICO DIRETTO A CIVITAVECCHIA USCITA E RIENTRO DA E IN AUTOSTRADA RISPETTIVAMENTE SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA SUD, DOPO AVER PERCORSO L’AURELIA, STESSO INTINERARIO MA NEL SENSO CONTRARIO IL TRAFFICO DIRETTO AALTRA VIABILITA’ PER I MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 5 TONNELATE IL DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT FORTI RIPERCUSSIONI ...