(Di mercoledì 29 settembre 2021)DEL 29 SETTEMBREORE 18.35 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO FORTI DISAGI SULL’AUTOSTRADA-TARQUINIA DOVE SI E’ RESA NECESSARIA LA CHIUSURA DEL TRATTO TRA SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA SUD, PER UN MEZZO PESANTE IN FIAMME, IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO CHI E’ DIRETTO A CIVITAVECCHIA, DEVE USCIRE A SANTA SEVERA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A CIVITAVECCHIA SUD, DOPO AVER PERCORSO LA VIA AURELIA, CHI E’ DIRETTO ASEGUIRA’ IL PERCORSO INVERSO FORTI RIPERCUSSIONI SULLA VIA AURELIA LUNGHE CODE DA CIVITAVECCHIA A SANTA MARINELLA VERSOE, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA, CODE DA SANTA MARINELLA A CIVITAVECCHIA SUD CI ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2021 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #Roma #viabilità Dal 6 ottobre la linea bus speciale S15, gestita da Astral, cambierà l'orario di servizio - romamobilita : #Roma #viabilità La prossima settimana, lavori notturni sulla corsia tram di via Marmorata, modifiche per le linee… - romamobilita : #Roma #viabilità Sport e mobilità, domenica mattina torna l'Appia Run, il percorso - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2021 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma

RomaDailyNews

Modifiche alla. Contestualmente, a partire da domani e fino al 29 ottobre, via Fontesecco ... via, via Bafile, piazza Santa Margherita (detta piazza dei Gesuiti) e via Camponeschi. Dalle ...... rimangono comunque a disposizione dei residenti gli stalli di sosta siti in via Dante Alighieri, via Bandinelli, piazza Antico Mercato, via Verdi, via(disco orario), via De Gasperi, via Nenni, ...