Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2021 ore 17 | 45

(Di mercoledì 29 settembre 2021)DEL 29 SETTEMBREORE 17.05 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO DISAGI SULLA-TARQUINIA PER UN MEZZO PESANTE IN FIAMME, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SI E’ RESA NECESSARIA LA CHIUSURA DEL TRATTO. ALL’INTERNO DEL TRATTO CHIUSO IL TRAFFICO E’ BLOCCATO PER CHI E’ DIRETTO A CIVITAVECCHIA, DEVE USCIRE A SANTA SEVERA, E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A CIVITAVECCHIA SUD, DOPO AVER PERCORSO LA VIA AURELIA, PERCORSO INVERSO PER CHI E’ DIRETTO A. SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO ANULARE DI, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CODE TRA GLI SVINCOLI CASSIA E SALARIA, A SEGUIRE CODE PER TRAFFICO ITNENSO TRA NOEMENTANA E PRENESTINA E TRA DIRAMAZIONESUD E APPIA CODE A ...