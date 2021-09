Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 settembre 2021)DEL 29 SETTEMBREORE 15.20 GINA PANDOLFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN STUDIO GINA PANDOLFO SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA VIA PONTINA, LA STRADA, IN PRECEDENZA CHIUSA PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI SOCCORSO A SEGUITO DI UN INCIDENTE, IN LOCALITA’ CINQUE PODERI, E’ STATA RIAPERTA IN DIREZIONE LATINA INCIDENTE RISOLTO ANCHE SULLA REGIONALE DI FIUGGI AL KM 15+250, SIAMO NEL COMUNE DI ALATRI ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CANNETO NEI DUE CASI LA CIRCONE E’ SCORREVOLE RIENTRIAMO ARALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA VIALE TOGLIATTI AL RACCORDO, IN USCITA DASUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI TIBURTINA E PRENESTINA SITUAZIONE ANALOGA IN ESTERNA, RALLENTAMENTI ...