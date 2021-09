Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 settembre 2021)DEL 29 SETTEMBREORE 11:20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE, AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA E PIÙ AVANTI IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA FLAMINIA. E PROPRIO SULLA FLAMINIA, PER LAVORI CON RIDUZIONE DI CARREGGIATA, SI STA IN CODA TRA LABARO E IL RACCORDO IN ENTRATA A. SULLA CASSIA, PER TRAFFICO, SI RALLENTA IN TRATTI SALTUARI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA. SEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ABBIAMO CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA. INFINE, DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO A CAUSA DI PROBLEMI TECNICI RESTA SOSPESA LA LINEA TRAM 3 NELLA TRATTA PIRAMIDE – TRASTEVERE; ATTIVI BUS ...