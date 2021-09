Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2021 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 settembre 2021)DEL 29 SETTEMBREORE 8:35 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E A24 E A SEGUIRE TRA CASILINA E APPIA IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA, POI CODE A TRATTI TRA AURELIA E VIA DEL MARE. DISAGI PER CHI PERCORRE IL TRATTO URBANO DELLA A24: VERSO IL CENTRO ABBIAMO INFATTI LUNGHE CODE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST, MENTRE NEL SENSO OPPOSTO CI SONO CODE TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO. PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA SULLA TANGENZIALE EST TRA TIBURTINA E CORSO ITALIA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. E SEMPRE PER INCIDENTE CHIUSO CORSO ITALIA, IN DIREZIONE CASTRO PRETORIO, CON DEVIAZIONE DEL TRAFFICO SU VIA LUCANIA; POSSIBILI RITARDI PER LE LINEE S02 ...