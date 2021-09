Via libera alla proroga del Superbonus. Di Maio: “Va rinnovato anche per gli anni successivi. È una colonna portante della ripresa e degli investimenti” (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Oggi in Consiglio dei Ministri abbiamo fatto un passo importante per la proroga del Superbonus. Un altro provvedimento voluto fortemente dal MoVimento 5 Stelle, a favore dei cittadini”. E’ quanto ha annunciato, con un post di Facebook, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. “Adesso bisogna lavorare per rinnovarlo anche per gli anni successivi. Parliamo di una misura – ha aggiunto l’esponente M5S – che sta diventando una colonna portante della ripresa e degli investimenti, che sta dando risultati concreti”. “Al 31 agosto di quest’anno – ha aggiunto Di Maio riferendosi ancora del Superbonus 110% -, infatti, sono stati ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Oggi in Consiglio dei Ministri abbiamo fatto un passo imper ladel. Un altro provvedimento voluto fortemente dal MoVimento 5 Stelle, a favore dei cittadini”. E’ quanto ha annunciato, con un post di Facebook, il ministroEsteri, Luigi Di. “Adesso bisogna lavorare per rinnovarloper gli. Parliamo di una misura – ha aggiunto l’esponente M5S – che sta diventando una, che sta dando risultati concreti”. “Al 31 agosto di quest’anno – ha aggiunto Diriferendosi ancora del110% -, infatti, sono stati ...

