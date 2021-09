Vi presento il vice questore di Roma Nunzia Alessandra Schilirò che ai centomila di Piazza San Giovanni ha parlato di Gandhi (Di mercoledì 29 settembre 2021) Mentre esco dalla casa di Nunzia Alessandra Schilirò vedo due persone, un uomo e una donna, che passando mi guardano con attenzione. Nunzia mi dirà poi che erano i suoi superiori che andavano a notificarle il provvedimento disciplinare per sospensione-esclusione dal servizio. Nandra, come chiamano gli amici la Schilirò, è il vice questore di Roma che sabato 25 settembre a Roma, in Piazza San Giovanni, ha parlato da libera cittadina davanti a 100.000 manifestanti. Ha citato Gandhi, il suo modo pacifico di protestare e ha detto che il pass verde è incostituzionale. Bufera mediatica. Tutti l’hanno cercata per intervistarla. Lei si è trovata in un frullatore e ha ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021) Mentre esco dalla casa divedo due persone, un uomo e una donna, che passando mi guardano con attenzione.mi dirà poi che erano i suoi superiori che andavano a notificarle il provvedimento disciplinare per sospensione-esclusione dal servizio. Nandra, come chiamano gli amici la, è ildiche sabato 25 settembre a, inSan, hada libera cittadina davanti a 100.000 manifestanti. Ha citato, il suo modo pacifico di protestare e ha detto che il pass verde è incostituzionale. Bufera mediatica. Tutti l’hanno cercata per intervistarla. Lei si è trovata in un frullatore e ha ...

alessandrodz : @domecaruso71 lei non ha idea di cosa parla. se mi presento come vice questore non posso più dire che sono opinioni… -

