Venezia | Collauto | «Avere qui Ampadu motivo di vanto per i tifosi»

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Mattia, direttore sportivo del, ha parlato dinella conferenza stampa di presentazione Mattia, ds del, ha parlato diin conferenza stampa «non ha bisogno di presentazioni: è un ragazzo giovanissimo che nonostante l’età, ha giocato in alcuni dei migliori club europei ed ha raccolto quasi 30 caps con la Nazionale di calcio gallese. Averlo qui adiper i nostried un orgoglio per tutto lo staff tecnico, che è stato capace di raccogliere l’opportunità e concludere velocemente la trattativa. In futuro sentiremo parlare di questo giocatore e sono certo che si rivelerà come un valore aggiunto per questa squadra». L'articolo ...

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Collauto

