Venezia | Ampadu | «Da mister Zanetti imparerò molto»

(Di mercoledì 29 settembre 2021) “Per un calciatore essere in campo è tutto, e sono felice di aver dato il mio contributo contro il Torino. Mi sento davvero bene ed in grado di scendere in campo sin dall’inizio a Cagliari, ma sarà ovviamente ila fare le sue considerazioni”. Così il nuovo giocatore del, Ethan, nella conferenza stampa di presentazione. “L’accoglienza che ho avuto da staff e compagni è stata meravigliosa, e credo che la forza del gruppo si sia notata durante il match al Penzo, dove abbiamo lottato uniti per riprenderci il match”, ha spiegato il gallese, arrivato in prestito dal Chelsea. “In carriera ho avuto la fortuna di allenarmi e confrontarmi con grandi campioni, eppure la Serie A mi ha stupito perché parliamo di uno dei campionati più difficili ed apprezzati al mondo: il, da cui ...

Commenta per primo Ilha presentato in conferenza stampa Ethan, arrivato in prestito dal Chelsea . Le parole del difensore gallese: 'Innanzitutto vi ringrazio per avermi aspettato in quest'ultimo periodo. ...Commenta per primo Tra i nuovi volti deldi Paolo Zanetti c'è anche quello di Ethan, difensore gallese classe 2000 arrivato in prestito dal Chelsea: 'Non ha bisogno di presentazioni - ha detto il ds Mattia Collauto - è un ...Il ds del Venezia Mattia Collauto parla dell'arrivo, in prestito dal Chelsea, del difensore Ethan Ampadu: 'Averlo qui è un orgoglio per i tifosi e lo staff tecnico' ...Ethan Ampadu, difensore gallese del Venezia, si è presentato in conferenza stampa: le sue dichiarazioni Ethan Ampadu, difensore gallese del Venezia, si è presentato in conferenza stampa. Le sue dichia ...