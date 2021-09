Vaticano, stipendio sospeso ai lavoratori senza green pass (Di mercoledì 29 settembre 2021) Città del Vaticano, 29 set – Papa Bergoglio come Mario Draghi: stipendio sospeso ai lavoratori senza green pass in Vaticano. Nuove regole in arrivo anche per quanto riguarda l’accesso alla Città del Vaticano dove, dal primo ottobre, per entrare sarà necessario esibire il green pass. L’obbligo riguarda residenti, dipendenti, lavoratori e anche i visitatori che, a vario titolo, vorranno entrare nell’area. Unica eccezione in cui il green pass non servirà è per chi va a messa in una delle chiese presenti. Lo conferma il Segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, spiegando nel dettaglio le norme del decreto generale ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 29 settembre 2021) Città del, 29 set – Papa Bergoglio come Mario Draghi:aiin. Nuove regole in arrivo anche per quanto riguarda l’accesso alla Città deldove, dal primo ottobre, per entrare sarà necessario esibire il. L’obbligo riguarda residenti, dipendenti,e anche i visitatori che, a vario titolo, vorranno entrare nell’area. Unica eccezione in cui ilnon servirà è per chi va a messa in una delle chiese presenti. Lo conferma il Segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, spiegando nel dettaglio le norme del decreto generale ...

