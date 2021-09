Vanna Marchi e sua figlia tornano in tv per una maratona di 101 ore | «Ce la faremo senza pippare»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 29 settembre 2021)e sua, Stefania Nobile, si preparano ad un tour de force di 101 ore di diretta televisiva, questa sera, sul canale digitale 163 GO TV, a partire dalle 22.30. Lo racconta la Nobili in un’intervista a Libero. L’idea è quella di entrare nel Guinness dei Primati. Lasarà visibile anche in streaming su Atena Tv e su Instagram. «Non è una follia ma un tentativo serio di arrivare a 101 ore continue di diretta, Patrizio Roversi e Syusy Bladi si fermarono a 100 nel lontano 1987, su Rete 7. Dobbiamo superarli». L’idea è nata durante la permanenza delle due donne in carcere: accusate di “associazione finalizzata alla truffa” e condannate a 9 anni e mezzo di reclusione, ne hanno scontati 6 e mezzo grazie a un indulto e alla riduzione della pena. «Di notte, quando in cella faticavo a dormire, pensavo a ...