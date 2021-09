Vanessa Nakate | chi è la giovane attivista per il clima che combatte con Greta Thunberg

Advertising

Vanessa Nakate, chi è l'attivista ugandese simbolo dell'Africa ambientalista che chiede "giustizia climatica per tu… - Chi è Vanessa Nakate, l'attivista ugandese che denuncia l'emergenza climatica in Africa - Youth4Climate a Milano, il grido di Greta Thunberg e Vanessa Nakate: 'Basta parole vuote'

'Se vogliamo dei provvedimenti, un po' di giustizia, non è questo il momento di arrendersi". Così, l'attivista ugandese per il clima, ospite di Youth4Climate a Milano, in un'intervista a Sky, al fianco di Greta Thunberg. Le fa eco l'attivista svedese: 'Ovviamente stiamo andando di ...La giovane ha aperto i lavori insieme all'altra giovane attivistae sono oltre 400 i giovani di tutto il mondo che si sono dati appuntamento nel capoluogo lombardo. E' la prima volta ...Al fianco di Greta Thunberg alla pre-Cop di Milano, il vertice preparatorio alla Conferenza dell’Onu sui cambiamenti climatici di Glasgow (Cop 26), c’era anche un’altra giovane attivista per l’ambient ...Dal 28 al 30 settembre, 400 giovani attivisti da tutto il mondo lavorano insieme a Milano per lo Youth4Climate, evento pre-COP26.