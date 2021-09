Valentina Nulli Augusti: le sue imitazioni dopo l’ingresso nella Casa (Di mercoledì 29 settembre 2021) Un #LifeGoal di un personaggio dello spettacolo è sicuramente un’imitazione e Valentina Nulli Augusti dopo il suo ultimo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip ne ha ottenuta non una, bensì due. Da Valentina Barbieri (voce di Radio Deejay) che ha calcato la mano sulla teatralità della Nulli Augusti fra la rinascita dell’araba fenice ed il comportamento calcuttiano, fino ad Alessandra Rametta (pronta al debutto su Rai2 al fianco di Simona Ventura e Paola Perego) che ha invece optato per le citazioni sul liceo classico ed il latinismo ad minchiam. Valentina Nulli Augusti con sole due apparizioni in qualità di ospite è riuscita ad oscurare tre quarti dell’attuale cast del Grande ... Leggi su biccy (Di mercoledì 29 settembre 2021) Un #LifeGoal di un personaggio dello spettacolo è sicuramente un’imitazione eil suo ultimo ingressodel Grande Fratello Vip ne ha ottenuta non una, bensì due. DaBarbieri (voce di Radio Deejay) che ha calcato la mano sulla teatralità dellafra la rinascita dell’araba fenice ed il comportamento calcuttiano, fino ad Alessandra Rametta (pronta al debutto su Rai2 al fianco di Simona Ventura e Paola Perego) che ha invece optato per le citazioni sul liceo classico ed il latinismo ad minchiam.con sole due apparizioni in qualità di ospite è riuscita ad oscurare tre quarti dell’attuale cast del Grande ...

