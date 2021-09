Vai Juve | la fifa non è Blues | sfida a Lukaku

Advertising

jonathasflarj : @AthosRatera Vai Juve....hahahahahaha - FrancescaCphoto : @KingPancredi @Peppe_Salines @Wazza_CN Vai a tifare la.juve - IlTorinista : @ForzaVCG D pensa che dopo la juve abbiamo il Napoli poi genoa e poi vai a Milano contro il Milan...e loro hanno b… - slytherleo : kessie meglio che te ne vai a gennaio leao mi ha rotto il cazzo però bravo, niente da dire romagnoli figa sei il ca… - DeusEstVivo3 : #LigaNoSBT Donnaruma VAI PRA JUVE, PARA COMPENSAR BUFFON . -

Ultime Notizie dalla rete : Vai Juve

Allegri senza l'attacco titolare contro il Chelsea campione d'Europa, ma la Signora cerca l'impresa. Chiesa in attacco con Kean di PAOLO GRILLI(Si hai perfettamente ragione quando mi dici un po' incacchiato 'maa ca*aaare!!! :D..) Ma la Rivoluzione Comunista è in realtà uno strumento populista? Eeeeehhhhhh… Come faccio a ...Allegri senza l’attacco titolare contro il Chelsea campione d’Europa, ma la Signora cerca l’impresa. Chiesa in attacco con Kean ...LA PROBABILE FORMAZIONE. JUVENTUS (3-5-2): Sszcesny, De Ligt, Bonucci, Chiellini, Cuadrado, Locatelli, Danilo, Rabiot, Alex Sandro, Kean, Chiesa In mediana sicuro del posto Locatelli, con Rabiot che p ...