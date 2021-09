Vaccino Covid, terza dose “non scontata per giovani sani” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dopo anziani, Rsa, sanitari e fragili la terza dose di Vaccino contro il Covid verrà estesa ad altre fasce di popolazione. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel suo intervento al Festival della città 2021 promosso dalla Lega delle autonomie locali, rispondendo alla domanda su un possibile allargamento del richiamo. Ma secondo il professor Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, per “i soggetti sani e giovani è tutto fuorché scontato che si debba andare verso una terza dose”. Intanto a più del 6% è già stata somministrata una terza inoculazione di richiamo. E nel mese di settembre la ‘quarta ondata’ dell’epidemia ha rallentato, con gli ultimi dati che indicano meno di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dopo anziani, Rsa,tari e fragili ladicontro ilverrà estesa ad altre fasce di popolazione. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel suo intervento al Festival della città 2021 promosso dalla Lega delle autonomie locali, rispondendo alla domanda su un possibile allargamento del richiamo. Ma secondo il professor Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, per “i soggettiè tutto fuorché scontato che si debba andare verso una”. Intanto a più del 6% è già stata somministrata unainoculazione di richiamo. E nel mese di settembre la ‘quarta ondata’ dell’epidemia ha rallentato, con gli ultimi dati che indicano meno di ...

La7tv : #tagada L'ex Ministro Roberto #Castelli rivela i problemi avuti dopo il vaccino #covid: 'Sono vittima del #vaccino,… - silvia_sb_ : Come si fa a dire che si è a favore della libertà di scelta e “fare o non fare il vaccino anti Covid è come decider… - fanpage : È morto a soli 38 anni, lascia quattro figli e la compagna - Lucacec71 : RT @silvia_sb_: Come si fa a dire che si è a favore della libertà di scelta e “fare o non fare il vaccino anti Covid è come decidere se far… - franco_dimuro : RT @autocostruttore: Rifiutano il vaccino Covid: United Airlines licenzia 593 dipendenti -