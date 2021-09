Vaccini terza dose, da domani via alla campagna per gli over 80 di Napoli e Capri (Di mercoledì 29 settembre 2021) Al via per gli over 80 assistiti dalla Asl Napoli 1 Centro la somministrazione della terza dose «booster dei Vaccini Pfizer e Moderna. Da domani, giovedì 30 settembre, anche i cittadini... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 29 settembre 2021) Al via per gli80 assistiti dAsl1 Centro la somministrazione della«booster deiPfizer e Moderna. Da, giovedì 30 settembre, anche i cittadini...

Advertising

Agenzia_Ansa : Vaccini, Locatelli: la campagna del nostro Paese un successo, terza dose non scontata per i giovani. #ANSA - Agenzia_Ansa : Sono 295.452 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri er… - Agenzia_Ansa : 'La terza dose a tutti i medici, ognuno è a rischio'. E' la richiesta del presidente dell'Ordine dei Medici Fnomceo… - Carmine13051963 : RT @ArmoniosiAccent: Panico a #La7 Myrta Merlino e Cecchi Paone annaspano e sbiancano in volto perché il Prof. Gilardino ha osato cambiare… - BlackWolf3912 : @poliziadistato @Viminale @ParcoColosseo #La7?? Myrta Merlino?? e Cecchi Paone ??annaspano e sbiancano in volto perch… -