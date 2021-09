Vaccini, Speranza: terza dose sarà allargata ad altre fasce della popolazione, seguiamo la scienza (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha dichiarato che la terza dose sarà allargata anche ad altre fasce della popolazione sulla base delle indicazioni della comunità scientifica. “La terza dose, dopo le categorie già indicate (ultraottantenni, personale Rsa, operatori sanitari) sarà allargata anche ad altri ambiti ma ci guiderà la comunità scientifica e valuteremo fin dove dovremo arrivare. Penso alla popolazione un po’ più anziana, e poi decideremo se dobbiamo allargarla alle altre fasce”, ha spiegato il ministro Speranza parlando alla Seconda ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – Il ministroSalute, Roberto, ha dichiarato che laanche adsulla base delle indicazionicomunità scientifica. “La, dopo le categorie già indicate (ultraottantenni, personale Rsa, operatori sanitari)anche ad altri ambiti ma ci guiderà la comunità scientifica e valuteremo fin dove dovremo arrivare. Penso allaun po’ più anziana, e poi decideremo se dobbiamo allargarla alle”, ha spiegato il ministroparlando alla Seconda ...

Advertising

GianandreaGorla : RT @intuslegens: #Giorlandino non ha solo detto che i vaccini non funzionano. Ha detto che #Israele ha ammesso di aver praticato la #terzad… - Il_Populista_ : RT @intuslegens: #Giorlandino che spiega che i vaccini usati da #Draghi e #Speranza sono adatti alla #spike vecchia e inefficaci sulla nuov… - Luca20192891 : RT @intuslegens: #Giorlandino che spiega che i vaccini usati da #Draghi e #Speranza sono adatti alla #spike vecchia e inefficaci sulla nuov… - RinoCana : RT @intuslegens: #Giorlandino non ha solo detto che i vaccini non funzionano. Ha detto che #Israele ha ammesso di aver praticato la #terzad… - Cleo_55 : RT @intuslegens: #Giorlandino non ha solo detto che i vaccini non funzionano. Ha detto che #Israele ha ammesso di aver praticato la #terzad… -