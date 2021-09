Vaccini Lazio, terza dose per 140mila over 80: prenotazione dalle 24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nel Lazio parte il nuovo richiamo di vaccino Covid-19 per gli over 80. “Da oggi a mezzanotte sarà attivo per tutta la regione il servizio di prenotazione online per gli over 80 che hanno ricevuto la seconda dose entro il 31 marzo 2021: una platea di 140mila utenti. Le prenotazioni sono possibili su www.prenotavaccino-covid.regione.Lazio.it/MAIN/HOME, inserendo il numero della tessera sanitaria, e scegliendo il centro vaccinale o la farmacia vicino casa. Chi vuole può fare la terza dose del richiamo dal proprio medico di famiglia contattandolo direttamente”. Lo sottolinea l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, nel bollettino Covid quotidiano. “Gli over 80 autosufficienti che hanno precedentemente ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nelparte il nuovo richiamo di vaccino Covid-19 per gli80. “Da oggi a mezzanotte sarà attivo per tutta la regione il servizio dionline per gli80 che hanno ricevuto la secondaentro il 31 marzo 2021: una platea diutenti. Le prenotazioni sono possibili su www.prenotavaccino-covid.regione..it/MAIN/HOME, inserendo il numero della tessera sanitaria, e scegliendo il centro vaccinale o la farmacia vicino casa. Chi vuole può fare ladel richiamo dal proprio medico di famiglia contattandolo direttamente”. Lo sottolinea l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, nel bollettino Covid quotidiano. “Gli80 autosufficienti che hanno precedentemente ...

italiaserait : Vaccini Lazio, terza dose per 140mila over 80: prenotazione dalle 24 - fisco24_info : Vaccini Lazio, terza dose per 140mila over 80: prenotazione dalle 24: Per chi ha ricevuto la seconda dose entro il… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Vaccini: Lazio, chiude hub La Nuvola a Roma. D'Amato, simbolo per cittadini con oltre mezzo mln vaccinazioni #ANSA https… - AnsaRomaLazio : Vaccini: Lazio, chiude hub La Nuvola a Roma. D'Amato, simbolo per cittadini con oltre mezzo mln vaccinazioni #ANSA - zazoomblog : Vaccini: Lazio chiude hub La Nuvola a Roma - #Vaccini: #Lazio #chiude #Nuvola -