Vaccini, in Liguria stanziati 2,3 mln per nuovo 'scudo' contro Herpes zoster (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set. (Adnkronos Salute) - Uno stanziamento da 2,3 milioni di euro per l'inserimento del nuovo vaccino anti-Herpes zoster nell'offerta vaccinale della Regione Liguria. Lo ha deciso la Giunta regionale su proposta del presidente e assessore alla Sanità, Giovanni Toti. "La Liguria - ha spiegato - è tra le prime Regioni d'Italia a offrire gratuitamente il vaccino anti-Herpes zoster ai soggetti maggiormente a rischio di insorgenza della malattia e delle relative complicanze. E' un'iniziativa importante che va nell'ottica della prevenzione, visto che questo vaccino costituisce l'unica arma per evitare l'insorgere della patologia". Il vaccino - si legge in una nota regionale - è raccomandato a 65enni con offerta attiva; soggetti over 50 con specifici fattori di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set. (Adnkronos Salute) - Uno stanziamento da 2,3 milioni di euro per l'inserimento delvaccino anti-nell'offerta vaccinale della Regione. Lo ha deciso la Giunta regionale su proposta del presidente e assessore alla Sanità, Giovanni Toti. "La- ha spiegato - è tra le prime Regioni d'Italia a offrire gratuitamente il vaccino anti-ai soggetti maggiormente a rischio di insorgenza della malattia e delle relative complicanze. E' un'iniziativa importante che va nell'ottica della prevenzione, visto che questo vaccino costituisce l'unica arma per evitare l'insorgere della patologia". Il vaccino - si legge in una nota regionale - è raccomandato a 65enni con offerta attiva; soggetti over 50 con specifici fattori di ...

RegLiguria : VACCINAZIONI ANTI COVID LIGURIA 29 SETTEMBRE 2021 Vaccini somministrati: 2.144.362 ?? Ciclo completo: 1.012.734 ??… - italiaserait : Vaccini, in Liguria stanziati 2,3 mln per nuovo ‘scudo’ contro Herpes zoster - fisco24_info : Vaccini, in Liguria stanziati 2,3 mln per nuovo 'scudo' contro Herpes zoster: Toti: 'Siamo tra prime Regioni in Ita… - BJLiguria : Vaccini, Toti: «Liguria pronta a somministrare insieme antinfluenzale e anti Covid» - - AnsaLiguria : Vaccini: Locatelli, 3/a dose a giovani non è scontata. Chi non si vaccina non si vuole bene #ANSA -