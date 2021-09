Vaccini, in Liguria stanziati 2,3 mln per nuovo ‘scudo’ contro Herpes zoster (Di mercoledì 29 settembre 2021) Uno stanziamento da 2,3 milioni di euro per l’inserimento del nuovo vaccino anti-Herpes zoster nell’offerta vaccinale della Regione Liguria. Lo ha deciso la Giunta regionale su proposta del presidente e assessore alla Sanità, Giovanni Toti. “La Liguria – ha spiegato – è tra le prime Regioni d’Italia a offrire gratuitamente il vaccino anti-Herpes zoster ai soggetti maggiormente a rischio di insorgenza della malattia e delle relative complicanze. E’ un’iniziativa importante che va nell’ottica della prevenzione, visto che questo vaccino costituisce l’unica arma per evitare l’insorgere della patologia”. Il vaccino – si legge in una nota regionale – è raccomandato a 65enni con offerta attiva; soggetti over 50 con specifici fattori di rischio (diabete mellito, patologia ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 settembre 2021) Uno stanziamento da 2,3 milioni di euro per l’inserimento delvaccino anti-nell’offerta vaccinale della Regione. Lo ha deciso la Giunta regionale su proposta del presidente e assessore alla Sanità, Giovanni Toti. “La– ha spiegato – è tra le prime Regioni d’Italia a offrire gratuitamente il vaccino anti-ai soggetti maggiormente a rischio di insorgenza della malattia e delle relative complicanze. E’ un’iniziativa importante che va nell’ottica della prevenzione, visto che questo vaccino costituisce l’unica arma per evitare l’insorgere della patologia”. Il vaccino – si legge in una nota regionale – è raccomandato a 65enni con offerta attiva; soggetti over 50 con specifici fattori di rischio (diabete mellito, patologia ...

