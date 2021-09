Usa, nuova accusa a Pechino: vieta alle compagnie aeree cinesi di comprare aerei Boeing (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – Gli Stati Uniti hanno accusato la Cina di vietare alle compagnie aeree cinesi di acquistare “decine di miliardi di dollari” di aerei Boeing prodotti negli Stati Uniti. La denuncia è arrivata dalla segretaria al Commercio Usa, Gina Raimondo, che ha sostenuto che Pechino non sta acquistando beni statunitensi in violazione di un accordo commerciale del 2020 con la precedente amministrazione. “Ci sono decine di miliardi di dollari di aerei che le compagnie aeree cinesi vogliono acquistare, ma il governo cinese si frappone”, ha dichiarato Raimondo. La scorsa settimana Boeing ha calcolato che le compagnie ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – Gli Stati Uniti hannoto la Cina diredi acquistare “decine di miliardi di dollari” diprodotti negli Stati Uniti. La denuncia è arrivata dalla segretaria al Commercio Usa, Gina Raimondo, che ha sostenuto chenon sta acquistando beni statunitensi in violazione di un accordo commerciale del 2020 con la precedente amministrazione. “Ci sono decine di miliardi di dollari diche levogliono acquistare, ma il governo cinese si frappone”, ha dichiarato Raimondo. La scorsa settimanaha calcolato che le...

