Uomini e Donne, volano schiaffi: Maria de Filippi costretta a fermare le registrazioni (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sono giorni movimentati a Uomini e Donne, dove le registrazioni delle puntate che andranno in onda nei prossimi giorni stanno regalando momenti in-dimenticabili. Dopo la cacciata Joele Milan e la corteggiatrice Ilaria (che ha raccontato a Fanpage.it come sarebbe andate davvero le cose) si parla di schiaffi che sarebbero volati nel corso di una registrazione del trono over del programma pomeridiano di Canale 5. Come riporta Dagospia, il cavaliere Graziano Amato si sarebbe reso protagonista di un momento particolarmente sgradevole, preso a schiaffi da una dama, dopo aver svelato pubblicamente un retroscena che avevano a che fare con un paio di slip, a quanto pare appartenenti proprio alla donna.

