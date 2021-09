Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi mercoledì 29 settembre 2021 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dopo aver visto il riavvicinamento tra Ida Platano e Marcello, l’esterna del tronista Matteo con Noemi e la presentazione della dama Jessica, che ha suscitato notevole interesse e curiosità in Armando (tra non poche polemiche), oggi torna l’appuntamento del pomeriggio con Uomini e Donne. Il dating show, che ha preso il via da meno di un mese, già sta appassionando i telespettatori, tra amori che sbocciano, relazioni interrotte e tante discussioni in studio. Ma cosa succederà oggi pomeriggio? Scopriamolo insieme!! View this post on Instagram A post shared by Uomini e Donne (@UominieDonne) Uomini e Donne, anticipazioni mercoledì 29 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dopo aver visto il riavvicinamento tra Ida Platano e Marcello, l’esterna del tronista Matteo con Noemi e la presentazione della dama Jessica, che ha suscitato notevole interesse e curiosità in Armando (tra non poche polemiche),torna l’appuntamento del pomeriggio con. Il dating show, che ha preso il via da meno di un mese, già sta appassionando i telespettatori, tra amori che sbocciano, relazioni interrotte e tante discussioni in studio. Ma cosa succederàpomeriggio? Scopriamolo insieme!! View this post on Instagram A post shared by(@29 ...

Advertising

matteorenzi : Ravenna, Treviso, Portogruaro. Che bello tornare a salutarci in presenza. Grazie a tutte e tutti, sono fiero di far… - il_pucciarelli : Uomini e donne trattate come spazzatura per anni, irrise con soprannomi (le “risorse”), gente innocente data in pas… - FrancescoLollo1 : Un maxi sbarco ha portato sulle nostre coste centinaia di clandestini. #Lamorgese ha fallito sull’immigrazione e su… - Kurdefeso : RT @susy43279731: guardate questi uomini e donne da 4 soldi come trattarono la raggi! la vidi quella diretta avrei voluto essere li con… - Alessan67153720 : @poliziadistato @Viminale Auguri a donne e uomini della @poliziadistato e GRAZIE per #essercisempre! #29settembre… -