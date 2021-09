Uomini e Donne anticipazioni 29 settembre: sarà finita di nuovo la storia tra Sara e Biagio Di Maro? (Di mercoledì 29 settembre 2021) Le varie storie amorose raccontate nel dating show televisivo di Uomini e Donne, hanno riservato già vari colpi di scena nella nuova stagione 2021/2022. Sia nel trono classico, che in quello over, le novità, infatti, non sono mancate. I due tronisti Matteo Fioravanti e Joele Milan hanno cominciato a contendersi la stessa corteggiatrice: Ilaria. Matteo Fioravanti ha, in seguito, deciso di chiudere la conoscenza per non dividere la ragazza con il suo rivale. Anche Ida Platano ha riservato alcuni colpi di scena in puntata. La sua conoscenza con Marcello è nata come un colpo di fulmine ma, in seguito, la Dama ha cominciato ad avere dei dubbi sul Cavaliere. Nell’ultima puntata di Uomini e Donne del 28 ottobre Ida Platano e Marcello si sono, però, riappacificati. Adesso, a Uomini e ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 29 settembre 2021) Le varie storie amorose raccontate nel dating show televisivo di, hanno riservato già vari colpi di scena nella nuova stagione 2021/2022. Sia nel trono classico, che in quello over, le novità, infatti, non sono mancate. I due tronisti Matteo Fioravanti e Joele Milan hanno cominciato a contendersi la stessa corteggiatrice: Ilaria. Matteo Fioravanti ha, in seguito, deciso di chiudere la conoscenza per non dividere la ragazza con il suo rivale. Anche Ida Platano ha riservato alcuni colpi di scena in puntata. La sua conoscenza con Marcello è nata come un colpo di fulmine ma, in seguito, la Dama ha cominciato ad avere dei dubbi sul Cavaliere. Nell’ultima puntata didel 28 ottobre Ida Platano e Marcello si sono, però, riappacificati. Adesso, ae ...

