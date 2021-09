Uno cento mille Morisi. Insospettabili. Dai social al Parlamento (Di mercoledì 29 settembre 2021) Provo un’umana pietà per le vicende di droga che stanno coinvolgendo Luca Morisi, la pietà che si concede alle canaglie. Morisi è stato colui che ha messo in pratica il verbo salviniano, è lui che ha aizzato gli animi del web soffiando sul malcontento e solleticando i più retrogradi desideri di vendetta. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 29 settembre 2021) Provo un’umana pietà per le vicende di droga che stanno coinvolgendo Luca, la pietà che si concede alle canaglie.è stato colui che ha messo in pratica il verbo salviniano, è lui che ha aizzato gli animi del web soffiando sul malcontento e solleticando i più retrogradi desideri di vendetta. Segui su affaritaliani.it

Uno, cento, mille, Morisi insospettabili: dai social fino al Parlamento... Provo un'umana pietà per le vicende di droga che stanno coinvolgendo Luca Morisi , la pietà che si concede alle canaglie. Morisi è stato colui che ha messo in pratica il verbo salviniano, è lui che ha ...

