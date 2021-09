Una Vita | anticipazioni spagnole | un clamoroso inganno

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Nel corso delle prossime puntate di Unanon mancheranno i colpi di scena soprattutto in relazione ai tentativi di Javier Velasco di uccidere Felipe Alvarez Hermoso. Ledella soap opera di Canale 5 segnalano, infatti, che il complice di Genoveva, dopo essere riuscito a farla assolvere dall'accusa di aver assassinato Marcia Sampaio, sarà ormai convinto di poter intraprendere una storia d'amore con la Salmeron, proprio come lei gli ha promesso durante il processo. Tuttavia, l'uomo sarà consapevole dei sentimenti che ancora legano la dark lady al marito e, quindi, pianificherà l'omicidio del rivale commissionandolo alla sventurata Laura. La domestica, infatti, sarà sempre più nelle mani di Velasco che la ricatterà minacciando di fare del male alla sorella Lorenza ricoverata in clinica, e sarà costretta ad ...

Advertising

lauraboldrini : Si parla molto di #Morisi, artefice delle campagne d'odio della Lega sul web. Ma quei post e quei tweet hanno una… - matteosalvinimi : La Lega dirà NO a qualsiasi ipotesi di ritorno alla Legge Fornero. #Quota100 ha offerto la possibilità di andare in… - ilriformista : Una vita rovinata dalla malagiustizia: #Giffoni è stato l'unico diplomatico radiato dalla Farnesina, ma dopo 7 anni… - Ales2727684813 : @Silvi_Etta84 @barbarab1974 Più che altro è una idiota...fa quello per cui quei criminali hanno introdotto il green… - flc_crea : RT @CGILModena: ?? METTI UN POMERIGGIO UN LIBRO A CARPI... INCONTRO CON GLI AUTORI #30settembre Una vita da tifoso ovvero 'un sindacalista n… -

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita

Era di Cerro Veronese, compaesano di Damiano Cunego, e a 18 anni era rimasto vittima sulla stessa strada che gli è costata ladi un altro incidente che gli aveva causatolesione cervicale, ...4.000 euro per andare da Milano a Belfiore e passaregiornata con Luca Morisi. Eserata "che mi ha distrutto la". Parla P. R., il giovane romeno che lo scorso 14 agosto condusse i carabinieri nella casa del "guru"social di Matteo Salvini, coinvolgendolo nella triste ...In Una vita nelle prossime puntate Maite farà ritorno ad Acacias per stare accanto a Camino, in lutto per la morte di Ildefonso ...Si stava allenando per chiudere il Giro d’Italia in handbike Andrea Conti, quando è stato travolto da un’auto in un incidente che ha ...