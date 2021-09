Una vita anticipazioni: Marcos sta mentendo a Felicia, ha un segreto? (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ramon e Liberto si rendono conto che Felipe sta davvero molto male per tutto quello che è successo. L’avvocato soffre tantissimo: l’assassino di Marcia non è stato trovato e Genoveva l’ha fatta franca. Ad Acacias 38 tra l’altro, dopo quello che Laura ha raccontato, tutti pensano che sia un mostro. L’avvocato però non ha nessuna intenzione di arrendersi ed è per questo che continua a cercare la verità e vuole andare a fondo. Cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita in onda domani, 30 settembre 2021. Come si chiuderà questo mese per la soap spagnola? Scopriamolo con le anticipazioni e la trama dell’episodio di domani, in onda la prima parte dell’episodio 1255 di Acacias 38. Una vita anticipazioni: la trama di domani 30 settembre ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ramon e Liberto si rendono conto che Felipe sta davvero molto male per tutto quello che è successo. L’avvocato soffre tantissimo: l’assassino di Marcia non è stato trovato e Genoveva l’ha fatta franca. Ad Acacias 38 tra l’altro, dopo quello che Laura ha raccontato, tutti pensano che sia un mostro. L’avvocato però non ha nessuna intenzione di arrendersi ed è per questo che continua a cercare la verità e vuole andare a fondo. Cosa succederà? Lo scopriamo con leche ci rivelano proprio la trama della puntata di Unain onda domani, 30 settembre 2021. Come si chiuderà questo mese per la soap spagnola? Scopriamolo con lee la trama dell’episodio di domani, in onda la prima parte dell’episodio 1255 di Acacias 38. Una: la trama di domani 30 settembre ...

