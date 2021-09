Una due giorni per premiare i medici salernitani laureati da oltre 40 anni (Di mercoledì 29 settembre 2021) di Monica De Santis E’ stata presentata ieri mattina l’edizione 2021 di premiazione dei medici che hanno conseguito la laurea 40, 50 e 60 anni fa. La cerimonia si terrà venerdì 1 e sabato 2 ottobre presso il Saint Joseph Resort (in via Salvator Allende 66 – adiacente Marina d’Arechi Port Village) con consegna della pergamena e del logo dell’istituzione ordinistica lavorato artigianalmente. La cerimonia sarà svolta nel rispetto delle normative vigenti e sarà divisa in quattro sessioni, mattina e pomeriggio. Per l’osservanza delle norme di contenimento del contagio da Covid19 non sarà possibile coinvolgere i familiari. Il programma delle onorificenze prevede: Venerdì dalle ore 10.30 premiazione 50° e 60° di laurea (TUTTI: classi 1970, 1971 e 1960, 1961); Venerdì dalle ore 15.00 premiazione solo del 40° di laurea dello scorso anno (classe 1980); Sabato ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 29 settembre 2021) di Monica De Santis E’ stata presentata ieri mattina l’edizione 2021 di premiazione deiche hanno conseguito la laurea 40, 50 e 60fa. La cerimonia si terrà venerdì 1 e sabato 2 ottobre presso il Saint Joseph Resort (in via Salvator Allende 66 – adiacente Marina d’Arechi Port Village) con consegna della pergamena e del logo dell’istituzione ordinistica lavorato artigianalmente. La cerimonia sarà svolta nel rispetto delle normative vigenti e sarà divisa in quattro sessioni, mattina e pomeriggio. Per l’osservanza delle norme di contenimento del contagio da Covid19 non sarà possibile coinvolgere i familiari. Il programma delle onorificenze prevede: Venerdì dalle ore 10.30 premiazione 50° e 60° di laurea (TUTTI: classi 1970, 1971 e 1960, 1961); Venerdì dalle ore 15.00 premiazione solo del 40° di laurea dello scorso anno (classe 1980); Sabato ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Due operai sono deceduti in un deposito di azoto della sede dell'ospedale Humanitas a Pieve Emanuele, nel Milanese.… - Tg3web : Non si ferma la strage sul lavoro. Nel padovano un uomo ha perso la vita precipitando da una impalcatura di 5 metr… - LegaSalvini : MENO 5! ++ BOLOGNA: VOTA BATTISTINI SINDACO ++ ECCO COME SI VOTA: BASTA UNA CROCE SUL SIMBOLO DELLA LEGA E UNO SUL… - Saturni51782745 : RT @pbecchi: Crisanti: 'La verità è che hanno vaccinato i giovani con Astrazeneca per smaltire dosi'. Delle due l’una: o queste dichiarazio… - _enebish : + diventando una mini mgk. e infine a 19 anni andando per i 20, ho rasato completamente i capelli senza pensarci du… -