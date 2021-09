“Una cosa per soli uomini…”. Alex Belli richiesta hot al GF Vip: “Ma senza farci vedere da nessuno” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Grande Fratello Vip 6, Alex Belli muove una richiesta ben precisa. L’attore dai grandi occhi azzurri e dall’indiscutibile fascino è reduce dalla serata trascorsa in compagnia di Katia Ricciarelli nella famosa Love Boat. La coppia di inquilini ha così inaugurato la nuova stanza della casa del GF Vip 6, ma nelle ultime ore il gieffino avrebbe sollevato un ‘problema’ di privacy. Una Katia Ricciarelli decisamente ironica sul conto dell’attore di Centovetrine reduce insieme a lei da una serata fatta di racconti e brindisi condivisi all’insegna della ritrovata amicizia: “I rapporti sono stati così sfrenati che nemmeno me ne sono accorta. Mi ha sbattuta per terra, in mezzo ai petali di rose rosse. Va bene che è un grande uccello, ma…”, ha detto la cantante ironizzando. Ed è proprio in tema di privacy che nelle ultime ore, il ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021) Grande Fratello Vip 6,muove unaben precisa. L’attore dai grandi occhi azzurri e dall’indiscutibile fascino è reduce dalla serata trascorsa in compagnia di Katia Ricciarelli nella famosa Love Boat. La coppia di inquilini ha così inaugurato la nuova stanza della casa del GF Vip 6, ma nelle ultime ore il gieffino avrebbe sollevato un ‘problema’ di privacy. Una Katia Ricciarelli decisamente ironica sul conto dell’attore di Centovetrine reduce insieme a lei da una serata fatta di racconti e brindisi condivisi all’insegna della ritrovata amicizia: “I rapporti sono stati così sfrenati che nemmeno me ne sono accorta. Mi ha sbattuta per terra, in mezzo ai petali di rose rosse. Va bene che è un grande uccello, ma…”, ha detto la cantante ironizzando. Ed è proprio in tema di privacy che nelle ultime ore, il ...

Advertising

borghi_claudio : Scusate ma quelli dell' 'avete tradito siete parte del sistema' e quelli di 'le amministrative non contano niente s… - _Nico_Piro_ : #27settembre #Afghanistan cominciamo con questa inchiesta di @RFERL Tutti i 'rifugi' (case famiglia) per donne a k… - eziomauro : Roma, l’audio di Di Maio a Lozzi sui Casamonica: 'Hai fatto una cosa storica. Ma altri si sono pres… - Roberto95415602 : @Moonlightshad1 Hanno le scorte e le mandano a fare la.soesa come lamboldrini ..una cosa è certa che se morisi e in… - vale_ria_ : RT @borghi_claudio: Scusate ma quelli dell' 'avete tradito siete parte del sistema' e quelli di 'le amministrative non contano niente sto a… -