Un Posto al Sole | anticipazioni 30 settembre | un filmato scagiona Renato?

(Di mercoledì 29 settembre 2021)Unalpuntata 30. Le indagini di Niko e Franco portano ad unche potrebbereè confuso (via screenshot)Niko e Franco stanno portando avanti le indagini per cercare direPoggi. Il nonno di Jimmy e Bianca, al momento, è il maggior indiziato per la Polizia. L’interrogatorio dell’ispettore Torre ha confermato i dubbi degli inquirenti su di lui, ma ci sono importanti novità. Tra le piste che il figlio ed il genero stanno seguendo portano a due indiziati principali: Mauro, l’inquilino e partner di Adele (la mamma di Susanna), e Pasquale, l’ex della donna brutalmente aggredita. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le ...

Advertising

Valedance11 : RT @UPAS_Rai: Buongiorno a tutti con la puntata di ieri di #unpostoalsole completa di #audiodescrizione e #sottotitoli online per voi come… - Nonzi83 : #chilhavisto è un posto al sole ancora ci saràaaaaaaaaaaa - JOlasiciliana : @avdoringbts Io sono siciliana e senza dubbio il sole è una cosa primaria, a secondo posto ti direi Archimede - nefelef : guarda Un Posto Al Sole commenta con #twittamiUpas - ilostafriend_ : SONO TORNATO A RIVEDERE QUEL POSTO IN CUI ANDAVAMO INSIEME, DOVE PIOVEVA COL SOLE. -

Ultime Notizie dalla rete : Posto Sole

Si tratta di una condizione riservata a coloro che hanno lasciato ildi lavoro per cause ... Come si legge dal24 Ore, è possibile che il Governo italiano introduca altre 8 o 9 settimane di ...Sulsono intervenuti la Polizia locale, i vigili del fuoco, i carabinieri e personale dello Spesal. Secondo le prime informazioni l'uomo sarebbe stato travolto dal crollo del solaio e di una ...Bergamo, 29 settembre 2021 - L'Atalanta ospita al Gewiss Stadium di Bergamo lo Young Boys per la seconda giornata del Gruppo F di UEFA Champions League. La Dea trova negli svizzeri un avversario ostic ...Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 30 settembre 2021: I sospetti su Mauro Buonocore (Giampiero Mancini) aumentano sempre di più ma ...