Un kg di cocaina in auto, arrestato consigliere comunale del sassarese (Di mercoledì 29 settembre 2021) Era in possesso di un chilo di cocaina purissima e oltre 45 mila euro in contanti. Un consigliere comunale di Anela (SS) è stato arrestato ieri dalla Polizia che ha fermato la sua auto lungo la SS 387, nei pressi del bivio di Serdiana. L'uomo è stato fermato per un controllo sul territorio, disposto dal Questore di Cagliari, per prevenire blocchi stradali da parte di manifestanti anti Green pass. L'esponente politico, 40enne, eletto nella lista civica "Unidos pro Anela", è stato bloccato dopo che con la sua autovettura aveva appena terminato un sorpasso azzardato di un trattore. I poliziotti, notato l'eccessivo nervosismo dell'uomo, hanno deciso di perquisire la sua Alfa Romeo 159. Sotto il cruscotto, lato passeggero, sono stati trovati tre involucri, uno contenente un panetto di ...

