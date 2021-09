Un attaccante di A vicino al rinnovo di contratto (Di mercoledì 29 settembre 2021) Una squadra di Serie A è pronta a prolungare il proprio matrimonio con un attaccante top. Il suo contratto è in scadenza il prossimo giugno e secondo le ultime indiscrezioni il ragazzo dovrebbe firmare un rinnovo fino al 2025. Si tratta di Dusan Vlahovic Secondo il portale balcanico Sportam.info, Dusan Vlahovic dovrebbe andare a percepire circa 18 milioni di euro da qui fino al 2025 e nel suo contratto dovrebbe essere inserita una clausola rescissoria da 80 milioni. LEGGI ANCHE: Vlahovic deve scegliere il suo futuro: la situazione LEGGI ANCHE: Vlahovic, due top club italiani su di lui! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 29 settembre 2021) Una squadra di Serie A è pronta a prolungare il proprio matrimonio con untop. Il suoè in scadenza il prossimo giugno e secondo le ultime indiscrezioni il ragazzo dovrebbe firmare unfino al 2025. Si tratta di Dusan Vlahovic Secondo il portale balcanico Sportam.info, Dusan Vlahovic dovrebbe andare a percepire circa 18 milioni di euro da qui fino al 2025 e nel suodovrebbe essere inserita una clausola rescissoria da 80 milioni. LEGGI ANCHE: Vlahovic deve scegliere il suo futuro: la situazione LEGGI ANCHE: Vlahovic, due top club italiani su di lui! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

