Un altro record per Cristiano Ronaldo: è il giocatore con più presenze in Champions League (Di mercoledì 29 settembre 2021) 178esima presenza in Champions League per Cristiano Ronaldo e nuovo record battuto. Il portoghese ha quindi superato nel numero di presenze in questa competizione Iker Casillas (lo aveva pareggiato nello scorso match contro lo Young Boys). Come detto, quella contro il Villareal è la gara numero 178 per l'ex Juventus. Tra i giocatori in attività, il secondo in questa classifica è Lionel Messi, al momento a 151. SportFace.

